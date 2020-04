Homem responderá por perturbação em Wenceslau Braz

Ac usado ameaçou senhora que reclamou do barulho

Nesta terça-feira, dia sete, às 15h45m, um homem foi encaminhado à delegacia após denúncia por perturbação do sossego público em Wenceslau Braz.

De acordo com as informações da vizinha, o suspeito estava há vários dias com o som muito alto. Afirma que tentou evitar a denúncia, pedindo somente para que ele abaixasse 0 volume, entretanto, após a indagação foi ameaçada.

Por isso, as autoridades foram chamadas e ele responderá por essa infração penal.