Homem sofre tentativa de roubo em Wenceslau Braz

Elementos foram detidos andando em rodovia

Neste fim de semana, quatro pessoas, entre elas um menor, foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Wenceslau Braz, após efetuarem uma tentativa de assalto.

De acordo com as informações, a vítima fez uma denúncia e afirmou que transitava sentido ao bairro Fazendinha, quando estacionou o VW Gol (Placas EDA-0510) e eles quebraram o vidro traseiro do veículo, deram voz de assalto e ameaçaram de morte.

Entretanto, a vítima conseguiu ligar o veículo e fugiu.

Localizaram os quatro andando no acostamento da rodovia e foram na sequência encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, para prosseguir com outras providências.