Soldado Adair dos Santos é de Cambará

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 4, na Sede do 2º BPM, em Jacarezinho, uma homenagem ao Policial Militar Destaque do Mês de Julho.

Foi o Soldado Adair dos Santos, que exerce suas funções no serviço de Rádio Patrulha na cidade Cambará. A cerimônia foi presidida pelo Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira, e contou com os familiares, amigos e colegas de trabalho do homenageado.

Eis um dos trechos do elogio proferido pelo Comandante da Unidade:

“O Soldado Adair ingressou na corporação no ano de 2010, realizando curso de formação no 2º BPM, sendo destacado na sequência para ROTAM desta Unidade, onde permaneceu por cinco anos, indo então para Rádio Patrulha de Cambará, onde desempenha brilhantemente suas funções até os dias de hoje. Sempre procurando se aperfeiçoar no trabalho, o Soldado Adair já realizou importantes cursos na corporação e agora está se graduando em Tecnólogo em Segurança Pública, pelo Instituto Federal do Paraná. Cumpre mencionar que em virtude do seu profissionalismo, abnegação e perspicácia, relevantes prisões de traficantes e autores de outros delitos foram realizadas nestes nove anos de carreira e que graças ao seu austero trabalho no policiamento ostensivo, somado a todo empenho dos policiais militares daquela cidade, a comunidade cambaraense vem desfrutando de maior tranquilidade e segurança. Parabéns Soldado Adair pela dedicação e saiba que nós do 2º BPM nos sentimos honrados em tê-lo como integrante desta Unidade, desejando-lhe sucesso em sua carreira profissional, para que momentos positivos e de repercussão social como este se repitam constantemente”.