Hospital de Campanha de Ibaiti completa uma semana de funcionamento

Cidade registra até agora apenas um caso confirmado

O Hospital de Campanha de Ibaiti inaugurado no último dia 13, completa uma semana em operação nesta segunda-feira (20).

O hospital foi adaptado no prédio da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no bairro Mãe Rainha para funcionar como hospital padrão e realizar os atendimentos regulares (aqueles em que os pacientes não tem sintomas da Covid-19). No local estão sendo atendidos os pacientes com fraturas, cardíacos, hipertensos, gestantes, entre outras. Também será destinado ao atendimento de Pronto Socorro Municipal e Internação médicas para adultos e pediatria.

Durante a pandemia do novo coronavírus, o antigo hospital, na Rua Dr. Francisco de Oliveira, próximo ao terminal rodoviário, passou a ser chamado de Hospital de Referência do Covid-19 e fará atendimento exclusivo aos pacientes acometidos de coronavírus, inclusive para casos graves e agudos de pneumonia e respiratórios com necessidade de ventilação mecânica.

O município de Ibaiti registra até o momento apenas um caso confirmado de Covid-19. A amostra foi coletada no dia 16 de março, mas apenas no dia 31 foi confirmado pela Secretaria de Saúde. O paciente já se recuperou até o momento o município não registra nunhum outro caso positivo.

