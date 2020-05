Hospital de Joaquim Távora se torna entidade beneficente

Isenção tributária parcial e possibilidade de receber verbas

O Hospital Dr. Lincoln Graça, de Joaquim Távora, se tornou oficialmente Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) nesta quarta-feira, dia seis, através de certificado outorgado pela portaria nº 407, do Ministério da Saúde (MS), divulgada no Diário Oficial da União (DOU). A certificação aconteceu depois de um intenso trabalho de interlocução entre Hospital, Câmara de Vereadores e executivo, iniciado em junho passado.

O compromisso firmado pela Câmara de Vereadores foi por meio do Vereador Henrique Castanheira, que desempenhou papel fundamental na obtenção. Com o certificado, o Hospital passa a se beneficiar, também, com a liberação de emendas parlamentares, propostas e projetos de financiamento, expansão da infraestrutura e aquisição de equipamentos.

De acordo com o Vereador, há outros benefícios importantes para o hospital. Um deles é a isenção do da cota patronal (20% destinadas à Previdência Social, incidentes sobre o total das remunerações pagas), a qual vai gerar uma economia de aproximadamente R$ 100 mil por ano.A Concessão tem validade de três anos a contar da data de publicação no DOU (Colaboração: Genesis Machado).