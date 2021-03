Ideia é fortalecer a prevenção dos casos e otimizar oncologia na cidade

De forma oficial, o Hospital do Câncer de Londrina (HCL) reiterou o interesse na participação das atividades propostas pela prefeitura de Santo Antônio da Platina para implantação dos serviços de oncologia na cidade e região.

O prazo para início das atividades estava prevista para 2020 e com o início da pandemia as ações foram adiadas. Foi assim proposta uma agenda de reuniões via web entre as áreas técnicas (HCL e secretaria municipal Saúde de Santo Antônio da Platina) visando facilitar o processo e evitar aglomerações devido ao momento pandêmico.

Na manhã desta terça-feira, dia nove, aconteceu a primeira reunião online entre HCL e SMS para implementação do início das atividades. As datas das próximas reuniões estão pré-agendadas para o período de 90 dias.

Participaram o prefeito Professor Zezão, o advogado Mateus Pelizzari, Mara Rossival Fernandes, Gestora de Ações Estratégicas e Projetos do Hospital do Câncer de Londrina, Gislaine Galvão, secretária municipal de Saúde, entre outros.

A reunião teve como objetivos também os levantamentos dos serviços de prevenção ao câncer da saúde da mulher, do homem e da criança a serem implantadas no município. Participaram as equipe técnica do HC e secretaria de saúde. O caminhar da implantação das atividades acontecerá de forma consolidada e estruturada devido a responsabilidade com a saúde da população.

Quando aberta, a sede será no prédio onde funcionaria uma Unidade de Pronto Atendimento (fotos abaixo) e que foi doado, junto com um terreno contíguo, ao hospital londrinense.