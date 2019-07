Hospital Municipal de Ibaiti edita normas para acompanhantes

Pensando no bem-estar e pronta recuperação do paciente

Com base em normas da VISA – Vigilância Sanitária, a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti passa por uma total reorganização estrutural e de funcionamento de seus setores.

O principal objetivo das mudanças é a integral e satisfatória recuperação dos pacientes internos ou sob observação hospitalar, e que por falta de organização como exemplo o controle do limite de acesso de terceiros, os acompanhantes, estes podem atrair maiores complicações aos quadros clínicos de pacientes já acometidos por alguma doença.

Ocorre que ao longo dos anos, abrandaram as normas de atendimento no Hospital Municipal, o acesso por exemplo, era livre, e sem controle de quantidade de pessoas circulando em ambiente hospitalar. É sabido que por sua natureza o hospital é uma área “insalubre”, ou seja, possuem dentro de sua estrutura pacientes acometidos de doenças, onde o ambiente deve ser controlado, sob risco de contaminações e infecções, e que isso deve ser monitorado para segurança dos pacientes, assim como aqueles que os acompanham.

Por esse motivo, todos que a partir de agora necessitarem do atendimento do Hospital Municipal, devem saber das novas regras para acesso e acompanhamento do seu ente querido junto a instituição. Vale ressaltar que para o paciente nada muda, todo o atendimento será prestado com zelo, atenção e presteza, porém para familiares e acompanhantes haverá mudanças, para preservar a saúde e a pronta reabilitação de todos.

Um informativo detalhado das novas normas para acompanhantes está à disposição da população no balcão da recepção do Hospital Municipal.

Veja algumas das normativas:

Horário de visitas: das 15h às 16h

Visitantes de 12 a 18 anos de idade deverão estar acompanhados por responsáveis;

Horário de troca de acompanhantes:

Manhã – Das 08h às 09h

Tarde – Das 13h às 14h

Noite – Das 19h30 às 20h30

Terão direito a um acompanhante, pacientes com mais de 60 anos, menores de 18 anos, pessoas com deficiência ou quem tenham dificuldade de locomoção.

Os acompanhantes deverão ser maiores de menores de 65 anos.