Hospital Regional do Norte Pioneiro abre vagas de empregos

A partir da próxima quarta-feira

O Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto) abriu vagas de empregos em sua sede, em Santo Antônio da Platina.

O edital número 001/2019 da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná) informa que www.funeas.pr.gov.br

O período de inscrições será das nove horas do próximo da 17 (quarta-feira que vem) às 17 horas de 24/07/2019, no endereço eletrônico www.funeas.pr.gov.br no item PSS2019.

Requisito para inscrição: Cadastro no Sistema PSS.

Taxa de inscrição: Não há taxa de inscrição.

VAGAS:

Assistente de Farmácia, Assistente Social, Biomédico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Motorista, Nutricionista (foto) , Psicólogo, Técnico Administrativo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico de Radiologia.

Publicação da classificação provisória (previsão): 26/07/2019 após as 16h, no endereço eletrônico www.funeas.pr.gov.br no item PSS2019.

Prazo de entrega de recursos (previsão): De 29 a 31 deste mês das nove às 17 horas, presencialmente junto da unidade de saúde (hospital) escolhida na inscrição.

Classificação final (previsão): Após 05/08/2019.