Aeronave transportou o bebê na manhã deste domingo

Uma criança prematura de 30 semanas (quase sete meses) de Apucarana e pesando apenas 1.610 kg foi recebida pelo Hospital Regional do Norte Pioneiro na manhã deste domingo, dia 27, em Santo Antônio da Platina.

A pediatra Carla Abreu, responsável técnica pela UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) Neo Natal , onde o bebê foi internado, foi quem deu as informações e detalhou ao npdiario que o fato aconteceu porque não havia vagas na cidade do Vale do Ivaí.

O paciente – trazido pelo helicóptero do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) do governo estadual – está estabilizado e estava com prematuridade e síndrome de desconforto respiratório.