Hospital Regional do Norte Pioneiro registra duas mortes

Não foram confirmados óbitos pela Covid-19

Duas pessoas perderam as vidas nesta sexta-feira, dia 29, em leitos semi-intensivos do Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto) , em Santo Antônio da Platina.

Uma delas por problemas neurológicos graves e outra resultado de sérias complicações pulmonares.

A fonte da informação é médica e disse acreditar não tratar-se do novo coronavírus, “pode até ser porque fizeram testes e ainda não saíram as conclusões, mas eu pessoalmente acho que não”, assinalou.

Mais detalhes a qualquer momento.