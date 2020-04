Hospital Regional do Norte Pioneiro será inaugurado segunda-feira (vídeo)

Às 14 horas e o presidente da Funeas já confirmou presença

Exclusivo: A Unidade de Terapia Intensiva adulta do Hospital Regional do Norte Pioneiro será inaugurada às 14 horas nesta segunda-feira, dia 27, em Santo Antônio da Platina. Marcello Augusto Machado, presidente da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná) e a diretoria já confirmaram presenças.

Será uma cerimônia restrita e sem a presença do público e de outras autoridades.

O prefeito Professor Zezão, o vice Chico Aramon, a diretora-geral Ana Cristina Micó e uma equipe de reportagem do npdiario fizeram uma visita ao local neste fim de semana.

Os três fizeram questão de agradecer, mais uma vez, a Marcello Machado, o governador Carlos Roberto Massa Ratinho Junior, o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, e deputado Luiz Cláudio Romanelli, por tudo que fizeram para que a obra fosse concluída.

O grupo pode acompanhar os últimos preparativos, como o técnico Inã Vicezzo ajustando o tomógrafo (que vale R$ 1,2 milhão) e Lucivane Gouvea Delfino treinando enfermeiro(as) e técnicos de enfermagem no interior do imóvel (fotos).

“Vai funcionar como um seguro de automóvel”, exemplificou o chefe do executivo, “se acontecer um acidente, teremos suporte”, explicou.

Na terça, todos os profissionais estarão trabalhando, mas talvez ainda não haverá pacientes.

“Quando e houver um caso de Covid-19 em qualquer cidade do Norte Pioneiro, o primeiro lugar a ser encaminhado é Londrina, depois a Santa Casa de Jacarezinho e, por último, o nosso Hospital Regional”, detalhou Ana Cristina.

“Os equipamentos instalados são de primeira linha e o que há de mais moderno no mundo”, disse Chico Aramon.

Possui também dez semi-intensivos e nove leitos de enfermaria. Atende 22 municípios.

FOTOS: EMERSON CHAGAS/ESPECIAL PARA O NPDIARIO