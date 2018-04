Hotel fazenda Cabana do Lago hospeda artistas

Localizado às margens da BR-153

O Hotel Fazenda Cabana do Lago, em Guapirama(a 14 km de Santo Antônio da Platina) está hospedando a maioria dos artistas que se apresentam no palco da 46ª Efapi.

Neste caso, aparece o cantor Leonardo que se exibiu no início da madrugada desta sexta-feira e ele comenta sobre a banda Raça Negra, também abrigada no mesmo local, onde também há restaurante, lago para pesca, pedalinho, passeios de cavalo etc.