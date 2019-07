Humberto e Ronaldo se apresentam na 23ª FESCAFÉ domingo

Dupla apresentará sucessos

Domingo, dia sete, a cidade de Ribeirão Claro, vai receber um grande show da dupla Humberto & Ronaldo, que se apresenta na 23ª FESCAFÉ. O evento, que acontece de 04 a 07 de julho terá shows de Zezé Di Camargo & Luciano, George Henrique & Rodrigo e Raça Negra.

Fechando a festa com chave de ouro, a dupla apresenta os sucessos “Só Vou Beber Mais Hoje”, “Não Fala Não Pra Mim”, que ficou durante 5 meses consecutivos no ranking das músicas mais executadas nas rádios do Brasil, e “Volta Pro Seu Nego”, atual música de trabalho da dupla, além de sucessos de outros artistas como “Notificação Preferida”, “Atrasadinha” e “Ainda Ontem Chorei de Saudade”.

Com mais de 10 anos na estrada e, segundo a produção, 565 milhões de visualizações no Youtube oficial, os amigos que se uniram e escolheram a música como opção de vida, já contam com parcerias de peso em sua trajetória musical como Jorge & Matheus, Cristiano Araújo, Jerry Smith, Bruno & Marrone, Gustavo Lima, entre outros.

Serviço.:

Quando.: domingo, 07 de julho de 2019.

Onde.: Centro de Eventos Ribeirão Claro – Avenida Pereira Barreto

Informações.: (43) 3536-1300