Humorista apresenta Programa Motivacional Corporativo

O Caffe com Humor foi criado para atender as necessidades das empresas em relação a motivação dos colaboradores, e a busca pela excelência no atendimento e processos produtivos. É produzido e apresentado pelo comunicador e humorista Edson Farias(fotos), que reside em Santo Antônio da Platina.

Proporcionando momentos de descontração e interação, gerando entre a equipe, a socialização, também contribui para de alcançar metas, trazendo resultados para as empresas.

Conta com o patrocínio do CAFÉ FLORÃO e Grupo 2 Irmãos, subsidiando os custos para a contratação e implantação do programa.

