Ibaiti: 1º Plano Multidisciplinar de Superação da Violência

A finalidade da Audiência Pública era discutir sobre a violência em Ibaiti

A Prefeitura de Ibaiti, através da Secretaria Municipal de Assistência Social realizou na tarde desta quarta-feira, dia 28, no salão de eventos da Casa da Cultura, uma Audiência Pública para elaboração do 1º Plano Multidisciplinar de Superação da Violência no Município.

O vice-prefeito Ulisses Mingote, representando o prefeito municipal Dr. Antonely de Carvalho, presidiu o encontro que contou com as presenças dos vereadores André Zaninetti, José Oscar Belão, Cláudio Gerolimo, Vera Lúcia Bernardes, do delegado chefe da 37ª Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti, Dr. Pedro Dini Neto, o procurador geral do Município, Dr. Juventino Antônio de Moura Santana, representantes da OAB subseção de Ibaiti, igrejas católica e evangélica, secretários, diretores e a comunidade.

O evento foi idealizado com a finalidade de discutir assuntos relacionados à violência e, posteriormente, elaborar o 1º Plano Multidisciplinar de Superação da Violência no Município de Ibaiti. O feito constitui-se de uma das grandes iniciativas da Administração Municipal, bem como um avanço para a Política Pública no combate a violência. O tema da audiência foi: “Superação da Violência”.

O vice-prefeito agradeceu a presença de todos os participantes e comentou sobre a preocupação da Administração com a violência. “A violência é algo que preocupa todos nós. É uma realidade presente em toda a parte tanto nas pequenas quanto nas grandes cidades, nas famílias, nas escolas, nos bairros e em toda a sociedade”, disse. “Entendemos que a superação da violência pede comprometimento e ações que envolvam tanto a sociedade civil, instituições de ensino, entidades religiosas, com projetos sociais a fim de auxiliar crianças, adolescentes, jovens e famílias a superarem os problemas da violência”, concluiu o Ulisses Mingote.

Em sua palestra, o delegado chefe da Polícia Civil de Ibaiti, Dr. Pedro Dini Neto fez um resumo das principais ocorrências registradas pela polícia no município. O delegado falou sobre a violência que atinge o Norte Pioneiro e destacou que em Ibaiti os órgãos de segurança estão trabalhando para coibir crimes. “Considerando todo o contexto social e os comparativos nacionais, estaduais e locais, Ibaiti não é uma cidade violenta”, disse o delegado.

Após a fala do delegado, a assistente social Arlete Blanco Correa Acosta e a pedagoga Osmara Aparecida de Souza apresentaram os objetivos da Audiência Pública. No final foram divididos quatro grupos de participantes para elaboração das propostas. Os grupos foram divididos nas áreas da Assistência Social, Educação, Saúde e Segurança Pública.