Ibaiti adquire caminhão comboio para manutenção da frota

E melhorias na manutenção das estradas rurais

A Prefeitura de Ibaiti adquiriu um conjunto comboio com lubrificação do tipo modular/pressurizado para a Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos.

O novo equipamento, adquirido com recursos próprios do município, montado em um caminhão Ford/Cargo pertencente ao município, facilitará o trabalho de manutenção das estradas rurais.

Em muitas situações, as máquinas que trabalham no município não podem se deslocar até o Pátio de Máquinas para manutenção. Quando isto acontece, o caminhão comboio é de estrema importância. Se a frota não pode ir até a oficina, o comboio vai até as máquinas para atender às suas necessidades de lubrificação e de abastecimento e para garantir a produtividade.

Montado sobre chassi em conformidade com normas internacionais de segurança, o conjunto comboio adquirido pela Administração Municipal para uso em vias urbanas e rurais, possui conjunto básico com capacidade para armazenamento de no mínimo 5.000 litros de óleo diesel; conjunto de graxa 200 kg; 1 porta filtro usado; 1 tanque de água potável 500 lt; 3 tanques e conjuntos para óleo lubrificante de 250 lt; e 1 tanque para óleo usado de 250 lt.

O comboio de lubrificação de equipamentos desempenham um papel único em grandes canteiros de obras, em manutenção de estradas e pontos por todo o município.

O novo equipamento vai eliminar as distâncias em benefício da manutenção, pois o caminhão vai até o local onde os equipamentos estão trabalhando para suprir as suas necessidades rotineiras de lubrificação e desempenham também a função de verdadeiras oficinas volantes para o abastecimento e a higienização das máquinas, concentrando os componentes essenciais para uma manutenção bem feita.

“Esse equipamento vai ser de extrema importância pra nós na manutenção das estradas rurais, fazendo o abastecimento e engraxamento de toda a frota na zona rural sem ter que os caminhões e máquinas virem para a cidade fazer os abastecimentos”, disse o prefeito Dr. Antonely.