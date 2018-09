Ibaiti adquire embaladora e resfriador de leite de soja

Com revestimento termoplástico

A Prefeitura de Ibaiti adquiriu uma máquina automática de resfriar e embalar leite de soja.O conjunto completo possui um tanque resfriador com capacidade para 150 litros, com revestimento termoplástico e inox, com hélice e isolamento térmico com painel eletrônico que monitora a tensão e temperatura e uma embaladeira automática em aço inoxidável, com fotocélula em fibra óptica capaz de produzir embalagens de 100ml a 1000ml em filme de 305 mm com capacidade para empacotar até 1.000 embalagens de leite de soja por hora.

O novo equipamento está instalado no Centro de Geração de Trabalho e Renda no Centro de Apoio a Juventude de Ibaiti – CAJI e já está em operação.O conjunto embaladeira automática e resfriador de leite de soja foram adquiridos com recursos próprios do município no valor de R$ 42.550,00.

Com o novo equipamento, o trabalho que antes era realizado de forma manual, agora passa a ser feito de forma automática sem o contato manual. A máquina faz quase tudo sozinha e melhora a higiene, o que evita riscos de contaminação, além de reduzir as perdas na produção e desperdício na distribuição que antes era distribuído envasado em embalagens PET.

O leite de soja produzido no Centro de Geração de Trabalho e Renda é distribuído para famílias atendidas pelos projetos sociais do município.

Para o prefeito Dr. Antonely Carvalho o novo equipamento trará mais agilidade na produção e distribuição do leite de soja além de melhorar e prolongar a conservação do produto em casa. “Além de embalar e selar as embalagens, o novo equipamento ainda retira o ar da embalagem, aumentando a durabilidade do produto”, disse o prefeito.

Além do leite de soja, o Centro de Geração de Trabalho e Renda produz e distribui pães para o Hospital Municipal, rede municipal de Educação, Projetos Sociais, Centro de Convivência Infanto-Juvenil e Centro de Convivência ao Idoso. “Estamos trabalhando para proporcionar uma melhor qualidade de vida para a nossa gente”, concluiu Dr. Antonely.