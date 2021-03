E ajuda na melhoria de pacientes graves da Covid-19

A insuficiência respiratória aguda (IRPA), está entre os principais problemas apresentados por pessoas com sintomas graves da Covid-19. Esses pacientes normalmente são tratados com intubação traqueal, e ventilação mecânica para melhora da hipoxemia de acidose respiratória progressiva, diminuindo a dispneia e o esforço respiratório.

Para melhorar o quadro de saúde dos pacientes internados na Unidade de Triagem/Teste e Tratamento de Covid-19 em Ibaiti, a Secretaria Municipal de Saúde adquiriu 15 máscaras de ventilação não invasiva, conhecidas como VNI (fotos).

As novas máscaras melhoram os níveis de oxigenação e diminui o desconforto respiratório, evitando, desta forma, a necessidade de intubação. As máscaras VNI mantém as barreiras de defesa natural, reduz a necessidade de sedação, assim consequentemente diminuindo o período de ventilação mecânica, tendo grandes chances de evitar a intubação orotraqueal e possíveis complicações.

A ventilação não invasiva melhora a troca gasosa, e a evolução clínica do infectado em diferentes tipos de patologia, como por exemplo: pneumonia nosocomial (hospitalar), a necessidade de intubação, e a mortalidade, desta maneira o sucesso do VNI está ligada a tolerância e a colaboração do paciente.

A vantagem da máscara VNI em relação aos equipamentos tradicionais é que ela filtra todo o ar respirado pelo paciente, gerando menos risco de transmissão do vírus para os profissionais de saúde. O suporte pode ser utilizado em enfermarias comuns, sem que o paciente precise estar em isolamento.

“As máscaras VNI são muito importantes neste momento de avanço nos números de infectados pelo novo coronavírus e que precisem de internação hospitalar em nosso município. Esses equipamentos irão auxiliar no tratamento da Covid-19, pois em alguns casos, além de reduzir o desconforto respiratório, as máscaras proporcionam melhorias nos níveis de oxigenação dos pacientes não necessitando de intubação”, comentou o prefeito Dr. Antonely Carvalho.