Ibaiti: Agência intermedia contratação de trabalhadores para cooperativa

Agrosem está instalada na BR-153

A Agência do Trabalhador de Ibaiti, em parceria com a Cooperativa Agrosem*, realizou nesta quinta-feira, dia oito, no Espaço Cultural Dini de Moura Fadel, entrevistas com 64 trabalhadores do município.

Foram aprovados nas entrevistas 30 trabalhadores, sendo que 23 serão contratados pela empresa e sete ficarão no cadastro de espera.

Os contratados trabalharão em serviços gerais para a cooperativa que está instalada na BR-153, saída para Londrina, em Ibaiti.

Segundo o prefeito Dr. Antonely de Carvalho, as oportunidades de empregos estão surgindo. Neste início de 2018, as admissões através da Agência do Trabalhador superaram as expectativas.

A unidade está instalada na Rua José de Moura Bueno, 267 em frente da prefeitura. O telefone é (43) 3546-1000.

*A AGROSEM é uma cooperativa que comercializa batata-semente, composta de cinco produtores e 26 colaboradores que se dedicam a essa atividade.´E sediada em Canoinhas, interior de Santa Catarina.

O grupo produz um volume comercial de 160 mil caixas de batatas-semente anuais, cujas principais variedades são Hoje é vendida para os estados de Minas Gerais, Goiás, Paraná, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.