Ibaiti: Agentes Comunitários de Saúde apresentam Programa Família Paranaense

Atende famílias em situação de alta vulnerabilidade social

Aconteceu na manhã de terça-feira (13), no salão de eventos da Casa da Cultura a primeira reunião do Programa Família Paranaense do ano de 2018 em Ibaiti.

O encontro foi organizado pela Prefeitura de Ibaiti, e coordenado pela técnica do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) a assistente social Aline C. de Moura (foto abaixo) e direcionada aos agentes comunitários de saúde do município.

O Programa Família Paranaense destina-se à proteção e promoção das famílias que se encontram em situação de alta vulnerabilidade social, integrando ações das áreas de assistência social, habitação, agricultura e abastecimento, trabalho, saúde, educação, esporte e lazer, segurança alimentar e nutricional, entre outras.

Durante o evento, a assistente social esclareceu aos agentes de saúde o funcionamento e a importância da intersetorialidade para a identificação das necessidades das famílias atendidas pelo programa.

A integração entre as áreas de assistência social, habitação, agricultura e abastecimento, trabalho, saúde, educação, esporte e lazer, segurança alimentar e nutricional, garante um acompanhamento sistemático das famílias para a melhoria das condições de vida. Este conjunto de ações, serviços e benefícios são planejados de acordo com a realidade de cada família atendida pelo programa no município de Ibaiti.