Ibaiti amplia sistema de abastecimento de água

Agora no Bairro Turma 30

A prefeitura de Ibaiti e a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) entregaram o sistema de abastecimento de água do Bairro Turma 30.

A cerimônia contou com as presenças do prefeito Dr. Antonely Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote, os vereadores Antônio Carlos da Silva, André Zaninetti de Matos, José Oscar Belão, Cesar Augusto de Melo e Fábio Maldonado Fadel, o presidente da Associação dos Moradores do Bairro Turma 30, Aparecido Xavier, o representante da Sanepar Silvio, o padre Caio Murilo de Souza, do Santuário Sagrado Coração de Jesus, o pastor Junior Bueno de Siqueira do Conselho dos Pastores Evangélicos de Ibaiti e moradores da comunidade (fotos).

A implantação do sistema de água no bairro só foi possível graças ao esforço em conjunto da Prefeitura Municipal, através do prefeito Dr. Antonely de Carvalho, Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, Sanepar e Associação dos Moradores do Bairro Turma 30.

A obra contou com a parceria técnica entre a Prefeitura de Ibaiti e a Sanepar. O município adquiriu 4 mil metros de tubos PEAD 100 de 32 mm no valor de R$ 17.480,00 com recursos próprios que foram utilizados para a implantação do novo sistema de abastecimento de água do bairro.

Cerca de 15 famílias serão atendidas com água potável em suas propriedades. O prefeito Antonely garantiu aos moradores que a Prefeitura dará o suporte necessário em situações emergenciais.

Ele contou que o sonho da água potável na comunidade era antigo e que a Prefeitura de Ibaiti sempre esteve ao lado dos moradores para que o sonho da água potável fosse alcançado. “Esta é uma obra de suma importância, pois estamos concretizando um sonho antigo dos moradores e que com a graça de Deus tornou-se realidade”, disse o prefeito.