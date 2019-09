Ibaiti busca regularização dos assentamentos

P.A. Marimbondo P.A. Vale Verde e P.A. Modelo de Ibaiti

O prefeito Dr. Antonely Carvalho visitou o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA em Curitiba.

O prefeito estava acompanhado dos presidentes dos três assentamentos do município. Dr. Antonely e o presidente do P.A. Vale Verde, Marquinhos, do presidente do P.A. Modelo, Avenício e do P.A. Marimbondo, Lázaro, foram recebidos pelo Superintendente do Incra Sandro Márcio Fecchio.

Dr. Antonely busca junto ao órgão os trâmites legais para a realização do georreferenciamento dos três assentamentos no município. “Esse é o passo fundamental para posterior emissão dos títulos de propriedade aos assestados”, disse o prefeito.

A reunião com o superintendente do Incra foi para tratativas sobre a regularização das escrituras e posse dos teremos dos assentamentos ibaitienses que juntos somam 219 famílias beneficiadas.