Ibaiti: Caminhão arrasta motociclista enroscado em traseira

No final da tarde de sábado na BR-153

Uma motocicleta às 18h40m deste sábado, dia primeiro, se enroscou na traseira de um caminhão em Ibaiti, na BR-153, no trevo de Japira, e o motorista do veículo continuou em movimento com a vítima arrastada na parte traseira , indo sentido Conselheiro Mairinck.

A Polícia Militar realizou abordagem no caminhão, (placasGBN-3865/SP) conduzido por Adeilton Francisco da Silva, devidamente habilitado, sendo constatado que o rapaz havia caído aproximadamente 200 metros do local da abordagem.

Constatado que tinha sinais vitais, acionado Socorro de emergência, compareceu no local a ambulância do município com a médica de plantão Marília Cardoso, prestando assistência.

A Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio da Platina, Elvis e Felipe, ficaram responsáveis pela continuidade da ocorrência.

O condutor do caminhão ao ser indagado sobre o fato, respondeu que não percebeu a colisão, e que quando os condutores dos demais veículos sinalizaram para ele parar ficou sabendo do que acontecera.

O ferido já foi liberado após o atendimento.