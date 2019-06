Ibaiti: Com 1,5 milhão Vila Guay será asfaltada

Projeto favorece população de bairro

O prefeito Antonely Carvalho assinou na tarde desta segunda-feira, dia 10, em Curitiba, um convênio para a pavimentação asfáltica em sete vias urbanas do distrito da Vila Guay.

Ele foi recebido pelo secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex (fotos).

Doutor Antonely estava acompanhado do vice-prefeito Ulisses Mingote, da vereadora Vera Lúcia Bernardes e dos deputado estaduais Paulo Litro e Alexandre Cury.

Com recursos da SEIL, serão investidos R$ 1.476.000,00 (um milhão e quatrocentos e setenta e seis mil reais), em 8.147,54m² de pavimentação asfáltica nas vias do bairro. A obra já está licitada e aguardando liberação pela ordem de serviço.

“Hoje se realiza mais um sonho que é a pavimentação das ruas do distrito de Vila Guay. Um importante projeto que trará conforto e segurança a população”, disse o prefeito.

O projeto da pavimentação nasceu da iniciativa da vereadora Vera Lúcia Bernardes junto ao deputado estadual Paulo Litro no ano de 2018. A Administração Municipal através de Antonely Carvalho e o vice-prefeito Ulisses Mingote providenciou a contratação de uma empresa especializada para a realização do projeto para ser apresentado na SEIL. Foi aprovado neste ano de 2019, com a parceria da Administração Municipal, com a vereadora Vera Lúcia Bernardes, o deputado Paulo Litro e com a ajuda do deputado estadual Alexandre Curi.

Hoje se realiza mais um sonho que é a pavimentação das ruas do distrito de Vila Guay. Um importante projeto que trará conforto e segurança a população”

“A pavimentação era uma reivindicação antiga dos moradores da Vila Guay, que há tempos reclamavam das condições precárias das vias com poeiras em dia de sol e lamas em dias chuvosos”, disse o prefeito. Vai beneficiar os moradores do distrito, pois trará melhores condições de trafegabilidade, acesso, conforto e comodidade à população.

A primeira fase do trabalho consistirá na colocação de manilhamento nas galarias de águas pluviais. Depois de realizado o trabalho para escoamento das águas, as ruas do bairro serão pavimentadas com CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), com meio-fio com sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito e placas de comunicação visual.

“A Prefeitura tem investido na pavimentação de ruas, facilitando o deslocamento de moradores e usuários. Além de trazer mais qualidade de vida aos cidadãos, valoriza o lugar onde se vive”, concluiu o Prefeito.

As ruas que serão asfaltas são as seguintes (fotos)