Ibaiti confirma mais quatro casos da Covid-19 nesta quarta-feira

Pronunciamento on-line informou a situação da saúde pública local

Nesta quarta-feira, dia 17, o Prefeito Antonely Carvalho, o Secretário de Saúde, Willian Martins Borges, e a Coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Vanderleya da Silva de Medeiros, anunciaram mais quatro casos de contaminados pela Covid-19 em Ibaiti.

Através do Facebook particular do Prefeito (Médico), as autoridades fizeram um apelo para que a população local ajudem nas medidas de controle contra o Coronavírus. Afirmam que o uso da máscara e o isolamento social, como prevê a Organização Mundial da Saúde (OMS), são essenciais.

Estamos preocupados com a situação municipal e precisamos da ajuda da população nesse sentido”

Ao todo, a cidade já têm 15 casos confirmados da doença.

Completaram também que um médico foi afastado da área da saúde da cidade após não cumprir o protocolo de triagem dos pacientes, o qual constata que todas as pessoas sintomáticas devem realizar coleta de material para teste (tudo é enviado a Curitiba).

O profissional em questão, no dia 28 de maio, atendeu um paciente com sintomas (febre, dor de cabeça, tosse e falta de ar) e que teve contato com uma pessoa infectada (irmão), entretanto, mesmo assim, a solicitação do teste foi negada e o diagnóstico foi de resfriado comum. Sem recomendações de isolamento social, o paciente contaminou outras pessoas, entre elas um recém-nascido.