Ibaiti contrata professores e motoristas de transporte escolar

Inscrições pelo site

A Prefeitura de Ibaiti divulgou, no último dia 21, o edital de abertura de processo seletivo simplificado (PSS), para a contratação de professores de educação infantil e motoristas de transporte escolar. A seleção vai atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, para o ano letivo de 2019.

A remuneração será de R$ 1.337,72, para motoristas de transporte escolar e R$ 2.455,35 para professores de educação infantil. A carga horária para todos os profissionais habilitados é de 40 horas semanais. A seleção contará com duas etapas: inscrição e avaliação de títulos. O Contrato tem prazo máximo de seis meses, período equivalente há um semestre letivo, podendo ser prorrogado por igual período, após sua homologação final.

As inscrições para o processo seletivo simplificado serão realizadas exclusivamente pelo site da Prefeitura Municipal de Ibaiti (http://www.ibaiti.pr.gov.br/pss), no período de 07 a 21 de janeiro. A ficha de inscrição e o edital completo estão disponíveis no site da prefeitura.

Os professores vão atuar na área de educação infantil nas Escolas Municipais e Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).

Mais informações:

Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Ibaiti.

Rua Antônio de Moura Bueno, s/n.

Tel: (43) 3546-2863 ou (43) 3546-2715.

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 08h30m às 11 horas e das 13h30m às 17h30m.