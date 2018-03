Ibaiti: Cultivo de horta ajuda a enriquecer o cardápio

Pelos alunos do Projeto Piá

Alface, quiabo, cenoura, beterraba, almeirão e cheiro-verde são alguns dos vegetais que passaram a enriquecer o cardápio da merenda no Projeto Piá de Ibaiti.

O cultivo dos produtos, pelos próprios alunos, contribui para uma alimentação saudável, ajuda a desenvolver valores relacionados a questões ambientais e produz outros benefícios.

Através de um projeto no qual participam crianças de 9 a 12 anos, são desenvolvidos o cultivo das hortaliças no próprio terreno do Projeto Piá. O trabalho envolve desde a preparação do solo (canteiros) com aplicação de fertilizantes até o plantio, limpeza e colheita realizados pelos alunos com supervisão do senhor Dário Morineli de Souza, encarregado da horta, com a direção da professora Valquíria Maria Loiola Ribeiro.

O trabalho desenvolvido com as crianças é em forma de rodízio. Turmas compostas por seis alunos de cada vez acompanha todo o processo de preparação do solo, plantio e colheita das hortaliças.

Segundo a diretora Valquíria, a produção da horta é ininterrupta, pois são utilizadas sempre verduras da época no plantio. As verduras produzidas são consumidas no Projeto Piá e também distribuídas para os projetos sociais e escolas do município.

O prefeito Dr. Antonely de Carvalho ressaltou a importância da horta no Projeto Piá. “Além de uma alimentação saudável, nossas crianças ainda aprendem a cultivar o solo para a preparação das hortaliças. Com a horta teremos alimentação de qualidade para os projetos sociais e escolas de Ibaiti”, disse o prefeito.