Ibaiti debate enfrentamento da violência contra criança e adolescente

Ideia é unir forças contra insegurança pública

O município de Ibaiti realizou na tarde desta quarta-feira (14), no salão principal da Casa da Cultura o primeiro evento para discussão da apresentação da ficha de notificação para enfrentamento da violência contra a criança e ao adolescente no município.

A iniciativa foi organizada pela Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente de Ibaiti com apoio da Prefeitura.

Durante a apresentação, foi debatido a Deliberação nº 109/2017/CEDCA/PR, a qual sugere a adesão através da Prefeitura de Ibaiti para elaborar o Plano de Ação e Estratégias sobre o uso de drogas e também apresentada a ficha de notificação para enfrentamento da violência contra a criança e ao adolescente no município.

Ibaiti tem enfrentado problemas sérios com segurança pública, sendo o mais grave a superlotação da carceragem local, de onde vêm ocorrendo frequentes fugas de bandidos.

A Rede de Proteção é um conjunto de ações interligadas por inter-setores no município de Ibaiti para prevenir a violência, principalmente a doméstica/familiar e sexual, e proteger a criança e o adolescente em situação de risco para a violência.

O principal objetivo é contribuir de forma integrada para a redução da violência contra a criança e o adolescente no município de Ibaiti.

Estiveram presentes a juíza de Direito de Ibaiti, Fabiana Christina Ferrari, a promotora de Justiça, Nathália Galvão Arruda Torres, o chefe da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, escritório Regional de Jacarezinho e presidente da Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência à Criança e ao Adolescente, Lisandro José Caneia Baggio, a secretária Municipal de Educação de Ibaiti, Zélia Aristides de Carvalho que representou o prefeito Dr. Antonely de Carvalho, o presidente da Câmara Municipal, Antônio Carlos da Silva, a chefe do NRE(Núcleo Regional de Educação) de Ibaiti, Arlete Korovisk dos Santos, a presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Dilma de Fátima Barbosa Alves, palestrantes, vereadores, diretores e professores de escolas, e outras autoridades.