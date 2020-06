Ibaiti distribui kits com frutas, verduras e legumes

Para todos os alunos da rede municipal de ensino

A Prefeitura de Ibaiti, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Assistência Social, entregou nesta semana mais uma série de kits com frutas, verduras e legumes para famílias de alunos matriculados na rede municipal de ensino. Os alimentos são adquiridos pelo Município para a merenda escolar diretamente da Agricultura Familiar.

Em virtude da pandemia, as aulas foram interrompidas no mês de março e os alimentos que eram destinados a merenda escolar agora estão sendo entregues semanalmente às famílias dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do município.

Para evitar aglomerações e organizar a entrega a fim de que todas as famílias que necessitam possam receber, os kits estão sendo entregues de forma escalonada por grupos de escolas e CMEIs no CRAS.

Além dos kits de frutas, verduras e legumes, a Secretaria de Educação também está entregando periodicamente através da Secretaria de Assistência Social, cestas com produtos de primeira necessidade como arroz, feijão, óleo, macarrão, açúcar e outros gêneros.

A ação está sendo coordenada pela secretária da Educação Tânia Fátima Fadel Bueno e pela secretária de Assistência Social Márcia Lemes. Estão recebendo os alimentos as famílias atendidas pelos projetos sociais do município.

Para o prefeito Dr. Antonely Carvalho, o momento é de todos se unirem para passarmos por essa fase difícil causada pela pandemia. “As famílias atendidas pelos projetos sociais do município precisam desse benefício; o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Educação e pela Secretaria de Assistência Social neste período que estamos passando é de total importância para todos. A iniciativa além de ser uma ação humanitária, para muitas famílias é a possibilidade de manter uma alimentação saudável durante o período de isolamento social”,

A rede municipal de ensino de Ibaiti agrega 20 instituições entre escolas e creches. São cerca de quatro mil alunos.