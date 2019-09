Ibaiti elege novos conselheiros tutelares dia seis

Onze postulantes para cinco vagas

A eleição para o Conselho Tutelar de Ibaiti será no próximo dia seis de outubro (domingo).

Os escolhidos pela comunidade cumprirão um mandato de quatro anos, de 2020 a 2023. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, incluindo plantões, sendo um cargo de dedicação exclusiva.

Coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ibaiti, o processo de escolha é realizado em quatro etapas. A primeira etapa, foi o recebimento das inscrições de candidatura ao cargo das pessoas que preencheram os requisitos contidos no artigo 5º do edital. Os candidatos que tiverem as suas inscrições homologadas para participar do processo eleitoral foram submetidos à avaliação nas etapas subsequentes: – 2ª Etapa – Prova Seletiva – 3ª Etapa – Prova Prática de Informática – 4ª Etapa – Avaliação Psicológica.

Ao final do processo, 11 candidatos foram considerados aptos a concorrer ao escrutínio. Serão eleitos cinco membros titulares e cinco membros suplentes que tomarão posse no dia 10 de janeiro de 2020.

Nos bairros rurais do município haverá transporte público gratuito a partir das 13 horas para os locais de votação. Na cidade o transporte dos eleitores será feito pela circular também de graça. Para votar é necessário levar o título de eleitor e identidade. O horário será das oito às 17 horas.

Veja os locais de votação e respectiva sessões: