Ibaiti entrega sistema de abastecimento d’água no bairro Alto Alegre

Vinte famílias contempladas com a obra

A prefeitura de Ibaiti entregou o sistema de abastecimento de água do Bairro Alto Alegre. O valor da obra é de R$ 35.199,88, com recursos próprios do município.

De acordo com a informações, houve aquisição de bombas e caixa de água, além das despesas com a mão de obra e materiais necessários para a instalação. Cerca de 20 famílias serão atendidas com água potável em suas propriedades.

A cerimônia de inauguração contou com as presenças do prefeito Dr. Antonely Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote, os vereadores Antônio Carlos da Silva, André Zaninetti de Matos, José Oscar Belão e Fábio Maldonado Fadel, o presidente da Associação dos Moradores do Bairro Alto Alegre, Damásio de Oliveira, o representante da Sanepar Silvio, o padre Caio Murilo de Souza, do Santuário Sagrado coração de Jesus e moradores da comunidade.

Veja fotos abaixo: