Ibaiti esclarece dúvidas sobre recente Processo Seletivo

A Prefeitura de Ibaiti esclareceu alguns questionamentos em relação ao Processo Seletivo Público nº 004/2019. Ele foi homologado na sua fase final pelo Decreto Nº 2049, de 7 de maio deste ano e dispõe sobre a homologação da classificação final e a contratação de Professor de Educação Infantil, Merendeira e Motorista do Município de Ibaiti.

Sendo assim, os candidatos aprovados serão contratados de acordo com a necessidade e conveniência do serviço público municipal.

Como é um momento atípico, onde as atividades escolares nos CMEIs(Centro Municipal de Educação Infantil) foram suspensas, as contratações não se fazem necessárias agora, mas a partir do retorno das atividades normais, elas acontecerão, obedecendo à ordem de classificação dos candidatos aprovados dentro das vagas estabelecidas no edital do processo.

O PSS terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, até o máximo de dois anos, a partir da data em que foi homologado, ou seja, 07 de maio de 2021, podendo ser prorrogado até 07 de maio de 2022.