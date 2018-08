Ibaiti exibe espetáculo que incentiva a leitura nas crianças

Domingo às 16 horas no Espaço Cultural Dini Fadel

A Alameda Cia. Teatral se apresentará – gratuitamente – em Ibaiti com uma peça de teatro especial no próximo domingo, dia 26, às 16 horas, no Espaço Cultural Dini de Moura Fadel.

É o espetáculo EBA! A Extraordinária Biblioteca de Alexandria. Uma exibição que trará à tona a importância do hábito da leitura. Mais do que isso, estimular e incentivar a plateia para essa prática.

Essa ideia surgiu da atriz Kellyn Bethania e logo foi abraçada e colocada em prática. Conta a história de Nico, um duende desgarrado que se perdeu de sua aldeia durante uma missão muito importante: preservar o hábito da leitura. Como não consegue voltar para casa, resolve se abrigar na Biblioteca de Alexandria.

Entram em cena Ritinha, uma ratinha que adora livros e que enfrenta um sério problema. Precisa obedecer ao Sr. Ratón, que é professor na Escola Superior de Roedores Especializados. E o que ela precisa fazer? Roer livros.

Para enfrentar essa missão, eles contam com a ajuda de Dorotéia, uma barata que encontra solução para tudo.

A peça virá para Ibaiti através da Secretaria Estadual de Cultura com apoio do Departamento de Cultura e Prefeitura Municipal de Ibaiti.