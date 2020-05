Ibaiti: Flagrados vendendo notebook furtado para familiar da vítima

Um marginal tentou mas não conseguiu fugir

Um menor e um adulto estavam vendendo um notebook na tarde desta sexta-feira, dia 29, através do aplicativo “Messenger/Facebook” para um familiar da vítima do furto ocorrido na última segunda-feira, dia 25. Policiais Militares e Civis foram até as residências dos dois na rua das Bananeiras(Cohapar).

Realizado o cerco na casa do maior, ele desobedeceu e correu sentido aos fundos onde se encontrava outra equipe que deu voz de abordagem. O elemento levou a mão à cintura, simulando estar armado, e nesse momento um PM realizou dois disparos para revidar a injusta agressão, mas não houve nenhum dano ou lesão, sendo então realizada a prisão.

Já na residência do adolescente foi realizada a busca domiciliar e localizados e recuperados os seguintes objetos furtados: um notebook marca Positivo; um relógio marca Oriente de cor dourada; um par de brincos e uma aliança de prata.

A dupla e os objetos recuperados foram conduzido primeiramente à sede da 3ª Cia. para confecção de Termo Circunstanciado pelo crime de desobediência e posteriormente encaminhados para a 37ª DRP de Ibaiti, onde se efetivou o procedimento cabível.