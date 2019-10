Ibaiti: Força-Tarefa Infância Segura articula rede de proteção

Integral à criança e adolescente

A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) e Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares da Região Norte e Campos Gerais do Estado do Paraná realizaram recentemente, o seminário “Infância Segura nos Municípios – governo e sociedade articulados em redes para proteção integral à criança e ao adolescente”. O evento aconteceu no Espaço Dini Moura Fadel, em Ibaiti, município localizado no Norte Pioneiro do Paraná.

Durante o seminário, o secretário da Sejuf, Ney Leprevost, apresentou e colocou a disposição toda a estrutura da pasta, com o foco nas políticas públicas para proteção da criança. “Com o apoio de todos os nossos parceiros queremos tornar a Infância Segura uma grande rede proteção à criança. Por isso, é importante o apoio de profissionais que atuam no Conselho Tutelar”.

O chefe do Departamento de Justiça e coordenador da Força-Tarefa Infância Segura, Felipe Hayashi, reforçou as diretrizes e resultados parciais das ações que estão sendo desenvolvidas no Paraná “Já realizamos diversas ações que têm como teor principal a integração de órgãos e das políticas públicas dos sistemas de justiça, segurança pública, assistência social, educação e saúde, com ações coordenadas e efetivas para o acolhimento e o atendimento integral às crianças vítimas de violência”, explicou.

Houve também apresentações sobre a Rede de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente: Construção histórica e percurso necessário, apresentação de experiências exitosas para o fortalecimento das redes de proteção e palestras com a temática: Desafios Contemporâneo para a Proteção à Criança e ao Adolescente na Era Digital.

Participaram do seminário, Conselheiros tutelares, conselheiros de direito da política da criança e do Adolescente; servidores e profissionais dos órgãos gestores da política da criança e do adolescente, da saúde, educação, segurança pública, Ministério Público do Paraná, Tribunal de Justiça do Paraná, OAB-PR e demais atores do sistema de garantia de direitos.