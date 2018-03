Ibaiti ganha decoração especial para festejar Páscoa

Provopar local coordena a iniciativa

A cidade de Ibaiti já está preparada para celebrar a Páscoa (fotos).

Coordenados pela primeira dama e presidente do Provopar, Flaviana Fadel de Carvalho, os colaboradores do Provopar (Programa do Voluntariado do Paraná), secretarias de Educação e de Assistência Social montaram uma Vila da Páscoa na Praça da Prefeitura.

Todo decorado, o local tem atraído adultos e crianças.

Também foram colocados arcos e enfeites com o tema de Páscoa na extensão da Rua Paraná.

Os enfeites utilizados neste ano são usados e foram todos restaurados e pintados pelas equipes do Centro de Geração de Trabalho e Renda do município de Ibaiti.

O Provopar preparou neste ano, 20 cestas de Páscoa que estão à venda para arrecadação de fundos para a realização do Natal das Crianças.

As cestas, em três tamanhos, estão sendo comercializadas pela equipe do Provopar na loja Magazine Luíza que cedeu gratuitamente um espaço climatizado para a entidade.

A renda arrecadada com a venda das cestas será utilizada para a Realização do Natal das crianças no Estádio Jorge Banuth. No ano passado, Mais de 6 mil presentes foram distribuídos pelo Provopar para a criançada. Cachorro-quente, pipoca, algodão doce, piscina de bolinhas e cama elástica fizeram a diversão da criançada no Natal.

Na terça-feira (27), o Coelhinho da Páscoa do Provopar estará na Rua Paraná para tirar fotos com as crianças.

Texto e fotos: Gilson Santos