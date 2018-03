Ibaiti garante ajuda à família que teve casa destruída por incêndio

Secretaria de Assistência Social garante apoio

Na noite desta sexta-feira (23), a secretária municipal de Assistência Social de Ibaiti, Márcia Andréia Pereira Lemes a pedido do prefeito Dr. Antonely de Carvalho esteve no local onde um incêndio destruiu parte de uma residência no Conjunto Sub 50.

Ela conversou com a família e viu de perto como o local ficou após as chamas consumirem os móveis e parte da casa de Joseane Alves e seus três filhos, uma menina de 13, outra de 12 e um menino de 11 anos. A mulher ainda não morava na casa que pegou fogo, mas tudo (mobília, roupas e pertences) foi tudo perdido no incêndio.

Joseane reside juntamente com os filhos na casa da irmã no Conjunto João Edmundo de Carvalho e se preparava para mudar para a nova residência neste sábado (24).

O Corpo de Bombeiros comunitários recebeu a chamada por volta das 18h30m e rapidamente se deslocou ao local controlando as chamas. Mesmo sendo controlado a tempo o fogo conseguiu destruir todos os móveis, utensílios domésticos, roupas e alimentos da família. A forração e parte do telhado foram consumidos com as chamas, mas a estrutura da casa não foi prejudicada e pode ser recuperada.

A ajuda à família de Joseane será viabilizada através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O Provopar através de sua presidente e primeira dama, Flaviana Fadel de Carvalho entregará para a família de Joseane roupas, cobertores e travesseiros.

As doações da comunidade poderão ser feitas pelo celular da Assistência Social (43) 99621-3655. Poderão ser doados móveis, utensílios domésticos, alimentos e roupas.

Uma equipe da Secretaria de Assistência Social do Município irá até o local recolher as doações e fará a entrega diretamente para a família.

Auxílio – No dia 24 de dezembro de 2017, véspera de Natal, outra família perdeu a sua casa consumida pelo fogo na Rua Guilherme Meyer, próximo ao antigo Ferro Velho do Baiano em Ibaiti. Como ocorreu no incêndio desta sexta (23 de março), também não havia ninguém na casa na hora do fogo.

No local residia uma mulher com três crianças que estavam viajando, para passar o Natal com parentes, no momento do incêndio. Como ficou sem ter onde morar, Franciele Heloísa Batista Nunes Marcelino e seus filhos foram alocados pela Administração Municipal em uma residência na mesma Rua da casa queimada. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social disponibilizou para a família através de doações, cestas básicas, roupas, móveis e utensílios domésticos, cobertores e travesseiros.

A família de Francieli também está sendo atendida pelo Programa Aluguel Social que é um benefício assistencial de caráter temporário, destinado a atender necessidades advindas da remoção de famílias domiciliadas em áreas de risco, desabrigadas em razão de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, sendo coordenado pela Secretaria de Assistência Social do Município de Ibaiti.

