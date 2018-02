Ibaiti: Guerra de facções mata pai e manda filho para UTI

Briga de rivais por drogas

Exclusivo: Valdomiro Barbosa Dávila (bigode, foto principal), de 41 anos, foi executado em torno de 21h50m de sábado, dia 24, com dois tiros, e seu filho de 21 anos, Maicon Cristian Fonseca (foto camiseta azul escuro), também foi atingido. Os dois estavam num bar na parte alta da Avenida Paulo Cruz Pimentel, próximo ao mercado Machado, no centro de Ibaiti.

Segundo a reportagem do npdiario apurou, após discussão no estabelecimento,quatro ou cinco marginais: Sérgio Manoel de Almeida,Vitor Hugo, Renan Eduardo Gomes Pereira , conhecido como “Renanzinho ou Tortinho” (de 22 anos, foto de gravata, é de Santo Antônio da Platina e fugiu na cadeia ibaitiense no último dia 12) e Léo do Gol Branco teriam voltado ao local num veículo e, encapuzados, um ou dois deles fizeram os disparos.João Marcos, vulgo João Pancadão também teria participado do crime.

Os bandidos mataram Dávila por pretensa dívida de drogas numa guerra de facções que atuam na região de Ibaiti.

O jovem foi encaminhado para o Hospital Municipal de Ibaiti pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência), e transferido posteriormente em estado grave para a Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Cornélio Procópio.

Mirinho, como era conhecido o mais velho,já cumpriu pena na cadeia local por homicídio.

Depois de solto, tentou matar uma mulher a golpes de faca. Agora, está morto, assassinado.

