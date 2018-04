Ibaiti inaugura Centro de Especialidades Médicas do Norte Pioneiro

E também Unidade Básica de Saúde

O prefeito de Ibaiti Dr. Antonely de Carvalho entregou na tarde desta sexta-feira (06), a nova Unidade Básica de Saúde – UBS Central e Centro de Especialidades Médicas de Ibaiti. Participaram da cerimônia de inauguração, alem do prefeito o deputado federal João Arruda, o vice-prefeito Ulisses Mingote, o secretário de Saúde Wilha Galdino, o presidente da Câmara Municipal, Antônio Carlos, os vereadores André Zaninetti de Matos, Cesar Augusto de Melo, Cláudio Gerolimo, Fábio Maldonado Fadel, José Oscar Belão, Vera Lúcia Bernardes e Vera Lúcia Siqueira dos Santos, médicos e profissionais da saúde, autoridades e a comunidade.

A Nova UBS Central é a maior unidade de saúde municipal do Norte Pioneiro. Localizada na Avenida Drª Fernandina A. Gentile, a Unidade recebeu reformas e foi ampliada para melhor atender a população. A nova UBS e Centro de Especialidades Médicas é pioneira do município de Ibaiti e região, onde oferece serviços da atenção primária e alguns serviços especializados com atendimento humanizado e com uma estrutura física adequada podendo corresponder com os anseios da população ibaitiense.

No novo local serão ofertados atendimentos de consultas clínicas, ginecologia e obstetrícia, pediatria, ortopedia, cardiologia e dermatologia, geriatria, além de consultas odontológicas e atendimento fisioterapêutico e exames de ultrassonografia, raios-X e eletrocardiograma.

A nova estrutura física da UBS Central possui 10 consultórios médicos, sendo três consultórios de clínica geral, dois consultórios de pediatria, um consultório de cardiologia, um consultório de ortopedia, um consultório de dermatologia, um consultório ginecológico e um consultório de geriatria.

A Unidade também possui três consultórios odontológicos, uma sala de fisioterapia, sala de ultrassom e exame, sala de exame de eletrocardiograma, sala de pequena cirurgia, sala de imunização, sala de epidemiologia, sala de nebulização, sala de curativo, fraldário, sala para exames preventivos, sala de raios-X, sala de gesso e sala de enfermagem e acolhimento.

A nova UBS também possui três farmácias com atendimentos distintos (uma farmácia de medicamentos especiais, uma farmácia básica e uma farmácia de medicamentos de auto custo), além de uma sala para o agente comunitário de saúde e uma sala de espera ampla, bem arejada, muito bem equipada para receber a população ibaitiense, contendo; balcão de informação, balcão de recepção e agendamento. O local possui também uma sala de espera para cada serviço ofertado, isto permitirá que o cidadão ibaitiense fique bem acomodado enquanto aguarda a sua consulta.

A ampla estrutura possui também uma sala de gerencia de enfermagem, um refeitório para funcionários, uma lavanderia para os serviços internos da unidade, banheiros individualizados e banheiros para os portadores de deficiência física, além de um grande estacionamento para ambulâncias, servidores e a comunidade local, contendo uma saída para remoção em situações de emergência.

Essa foi a sexta UBS inaugurada em Ibaiti pela atual Administração Municipal. No ano de 2017, o prefeito entregou as UBS dos bairros Gralha Azul, Paineiras, Vila Sossego, Caixa D’Água e Fazenda Planalto.

Para este ano de 2018, além da UBS Central e Centro de Especialidades Médicas ainda estão previstas as entregas após reformas, das UBS da Vila Guay e Amorinha, além da UBS do bairro DER que já possui imóvel doado pelo Estado.

O prefeito Dr. Antonely de Carvalho falou sobre a transformação do atendimento médico especializado na cidade de Ibaiti. “Hoje um sonho se realiza. O sonho da transformação do atendimento médico especializado público em nossa cidade. Esse sonho é com a finalidade de atender as pessoas, os pacientes, com respeito e dignidade, com uma estrutura física digna, com as mesmas qualidades e aparelhos de centros particulares, pois nosso povo, nossa gente merece respeito e tratamento digno”, disse o prefeito.

Dr. Antonely agradeceu todos os profissionais envolvidos na obra, os profissionais da saúde, o vice-prefeito, os nove vereadores da 17ª Legislatura e o deputado federal João Arruda que destinou uma verba através de emenda parlamentar de R$ 350 mil reais para a aquisição das mobílias e equipamentos da Unidade.

“Obrigado deputado João Arruda por olhar com carinho o povo de Ibaiti. O deputado João Arruda vem auxiliando no município não só na saúde, mas em pavimentação, coleta de lixo, assistência social, custeio na saúde, enfim em todas as áreas, nos representando em Brasília”, concluiu Dr. Antonely.

A reforma e transformação da UBS Central e Centro de Especialidades Médicas de Ibaiti foi realizada com recursos próprios da Administração Municipal.