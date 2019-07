Ibaiti inaugura museu em breve

População pode contribuir com acervo

O Museu da História de Ibaiti Mário Yamanouye está montando seu acervo para em breve ser inaugurado. O imóvel é mantido e dirigido pela Prefeitura de Ibaiti por meio do Departamento de Cultura e Lazer. Desde sua criação através da Lei Municipal nº 558, de 1º de julho de 2009, nunca esteve aberto à visitação.

A pedido do prefeito Dr. Antonely Carvalho foi realizado uma nova pintura e iluminação externa decorativa o que valorizou e deu destaque à fachada do prédio mesmo no período noturno mostrando a beleza da arquitetura e valorizando ainda mais o patrimônio histórico municipal que foi construído nos anos de 1940 para servir de escritório regional da Rede Ferroviária Federal-RFFSA.

Após a década de 1970 quando o a RFFSA deixou de utilizar, o local serviu como residência e posteriormente como sede da Câmara Municipal de Ibaiti. Hoje, restaurado abriga o Museu da História de Ibaiti que recebeu o nome de Mario Yamanouye, importante fotógrafo filho de imigrantes japoneses que registrou em fotos o desenvolvimento do município.

A direção do museu está coletando acervos para em breve abrir o espaço para visitação do público. Algumas peças usadas na antiga estação de trem que foram cedidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN ficarão expostas no local.

A população também pode ajudar o museu cedendo peças antigas para seu acervo. Quem tiver algum item (objeto ou foto) antigo que pertenceu a um parente ou conhecido que residiu em Ibaiti antes dos anos de 1980 e desejar doar para o acervo do museu, basta entrar em contato com o Museu da História de Ibaiti na Rua Rui Barbosa, ao lado do INSS de segunda a sexta-feira das 08h30 as 11h e das 13h30 às 17h, ou através do telefone (43) 3546-2343. Após a seleção, o item passará a fazer parte do acervo do museu e ficará exposto para visitação. Se não passar pela inspeção o objeto será devolvido ao doador.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho destacou a importância do Museu da História de Ibaiti para a população. “A preservação da memória cultural de uma sociedade passa pelos museus. O nosso Museu da História de Ibaiti será um importante instrumento na preservação da memória de nossa gente. É um patrimônio de todos”, disse o prefeito