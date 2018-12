Ibaiti inicia construção das UBSs do Campinho e Vassoural

Investimento de R$ 826 mil na saúde pública

A Prefeitura de Ibaiti iniciou as obras de mais duas Unidades Básicas de Saúde no Município: no Campinho e no Vassoural.As obras estão sendo executadas por empresa terceirizada que passou pelo processo de licitação e são fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

A nova UBS do Distrito do Campinho, com recursos do Governo do Estado no valor de R$ 628.991,27 , terá sala de recepção e espera, área de registro de pacientes, sanitários masculino e feminino, fraldário, consultório médico, sala de aplicação de medicamentos, sala de imunização, sala de inalação coletiva, sala de curativos/suturas/coleta de material, consultório odontológico, escovódromo, espaço em saúde, estocagem/ dispensação de medicamentos, desinfecção química, sala de lavagem/esterilização e guarda de materiais esterilizados, sala de utilidades, sala administrativa, copa, sanitário e vestiário de funcionários masculino e feminino e depósitos de resíduos.

A nova Unidade Básica de Saúde do Distrito do Vassoural, com recursos do Governo do Estado no valor R$ 197.591,10 (cento e noventa e sete mil e quinhentos e noventa e um reais e dez centavos) terá área de registro de pacientes, sanitários masculino e feminino, consultório médico, sala de aplicação de medicamentos, copa, e depósitos de resíduos.

“Essas novas Unidades de Saúde vão oferecer serviços de muita qualidade à população dos distritos do Campinho e Vassoural e bairros vizinhos. É com muita alegria e satisfação que estamos iniciando as obras e em breve estaremos inaugurando mais duas Unidades de Saúde em nosso município”, disse o prefeito.

“No início de nossa administração iniciamos um processo de descentralização do atendimento médico de Ibaiti construindo novas UBS em vários bairros nas áreas urbana e rural do nosso município, além de revitalizarmos as Unidades já existentes. Todas as UBS contam com atendimento médico, facilitando assim a toda a população o acesso a consultas médicas e tratamentos odontológicos”, concluiu Dr. Antonely.