Ibaiti moderniza a coleta de lixo na zona urbana

A partir de segunda-feira (14), o recolhimento dos resíduos sólidos na área urbana de Ibaiti passa a ser realizado por uma empresa especializada no setor.

Pensando na melhoria do serviço, no aperfeiçoamento do trabalho e principalmente no atendimento com qualidade às demandas da população, a Administração Municipal aderiu ao modelo que já é realidade nos grandes centros do Paraná e no Brasil.

Cumprido os trâmites legais estabelecidos pela Lei de Licitações (Lei 8.666/1993), tornou-se vencedora a empresa Transólido Transportes de Resíduos Ltda pertencente ao grupo HMS Resíduos com sede em Curitiba.

A empresa contratada é especializada na prestação de serviços de limpeza urbana a mais de 20 anos. Também atende o setor industrial, através dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos. A Transólido possui aterro sanitário, usina de reciclagem de resíduos de construção civil e usina de compostagem. A Empresa presta serviços de coleta de lixo nos municípios de Gaspar (SC), Irati (PR), Pontal do Paraná (PR), Mandirituba (PR), Palmeira (PR), Adrianópolis (PR), Biguaçu (SC), Ribeira (SP), e há quatro anos realizando trabalhos de coleta de resíduos sólidos na região do Norte Pioneiro na cidade de Jacarezinho com uma população de 42 mil habitantes.

Em Ibaiti, a empresa Transólido utilizará caminhões novos e equipes altamente treinadas para o serviço. Todos os funcionários utilizarão uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs). Os caminhões coletores são compactadores de resíduos e tem capacidade para 15 m3, bem maiores dos que eram usados anteriormente pela Prefeitura. Os veículos são monitorados por GPS, isto significa que todo o trabalho será fiscalizado pela central da empresa permitindo uma padronização nas coletas por todos os bairros da cidade.

Os veículos novos e com maiores capacidades e uma gestão especializada na área de coleta de resíduos reforçam a proposta do prefeito Dr. Antonely Carvalho de melhorar a coleta e destinação do lixo no município de Ibaiti. Foi com esse escopo que a administração decidiu licitar os serviços. “Realizamos um levantamento e levando em consideração fatores como gastos com manutenção da frota e no transporte dos resíduos será mais vantajoso para o município a contratação do trabalho de coleta de lixo, além de menos oneroso para a Administração”, disse o prefeito Dr. Antonely (foto) .

Rota e cronograma de coleta– Inicialmente a rota será a mesma que foi praticada pelo município de Ibaiti, porém poderá ser alterada para atender os anseios da população.

Segunda/Quarta/Sexta

A coleta será realizada nos bairros, Santo Antônio, Santo Antônio de Pádua, Gralha Azul, Jardim Pérola, Serra Dourada, Mãe Rainha, Transbasiliana, Associação Banestado, Jardim Atlanta, Oscar Negrão, Paineiras I e II, São Raphael, Jardim Carolina, Jardim Sophia, Feati, Avenida Tertuliano de Moura Bueno, Área Industrial e outros bairros e ruas nas imediações.

Terça/Quinta/Sábado

A coleta será realizada nos bairros, Bela Vista, Caixa D’água, São Cristóvão, Bairro 25, Vila Sossego, João Edmundo de Carvalho, Cohapar, Vila Esperança, Asilo, Rua da Amizade, Bom Pastor, Área Verde, Sub 50, Mina Velha, DER, Jardim Alvorada, Parque São Miguel, Araucária II e outros bairros e ruas nas imediações.

Centro

No centro da cidade a coleta será realizada de segunda a sábado, sendo que em particular na Avenida Paraná o veículo coletor passará nesses dias a partir das 18 horas.

No Distrito do Campinhos a coleta será realizada na segunda, quarta e sexta-feira.

Os demais bairros na área rural do município permanecem com a coleta sendo realizada pelas equipes da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal.

Segunda/Quarta/Sexta

Vila Guay

Quarta-feira

Vassoural, Vila Rural do Vassoural, e Paulistinha

Quinta-feira

Euzébio de Oliveira, Patrimônio do Café, Vila Rural do Patrimônio do Café, Amorinha e Vila Rural da Amorinha.

Sexta-feira

Água da Limeira.

Na Vila Rural São Roque do Pico a empresa Transólido disponibilizará uma central de coleta com contêineres que serão recolhidos todas as terças-feiras.

A Transólido Transportes de Resíduos Ltda atende em Ibaiti pelo telefone (43) 99874-9454.

Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos – Telefone (43) 3546-1118.