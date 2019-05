Ibaiti otimiza recuperação de estradas rurais

Cuidados com as pontes também

O prefeito Dr. Antonely Carvalho se reuniu, recentemente, com os moradores do Bairro Laranjal (fotos). Ele estava acompanhado do presidente da Câmara, Sidinei Róbis, os vereadores Antônio Carlos e Fábio Maldonado Fadel e do diretor de Obras, Antônio Carlos Dônola.

Conversou com as famílias sobre a manutenção das estradas do bairro. O prefeito ouviu atentamente os moradores e comentou que há duas semanas, homens e máquinas da Prefeitura estão no bairro realizando trabalhos nas estradas para atender todos os moradores.

A Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos vem realizando um intenso trabalho de recuperação de estradas e pontes rurais no município. Foram revitalizadas recentemente as estradas dos bairros Padre Anchieta, Santa Laura e Laranjal.

“Estradas em boas condições evitam grandes perdas durante o transporte da produção agrícola e, assim, aumentam a renda durante a comercialização”, contou o prefeito.