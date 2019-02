Ibaiti pede colaboração da população na limpeza de terrenos

E evitar descartar lixo na rua

A Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos de Ibaiti vêm realizando uma grande ação de limpeza em áreas públicas em todos os bairros da cidade. Um trabalho intenso, sobretudo nesta época do ano em decorrência do forte calor e as chuvas ocasionais que faz o mato crescer mais rápido.

A Prefeitura está realizando suas atribuições, porém ocorre que em muitos bairros, alguns lotes urbanos particulares estão em estado de abandono sendo uma das maiores reclamações da população junto à Prefeitura. Além do mato que toma conta do terreno, o espaço muitas vezes é utilizado como depósito de lixo e entulhos, favorecendo a proliferação de insetos e roedores nocivos à saúde.

Diante das reclamações, o prefeito Dr. Antonely Carvalho pede a colaboração de todos os proprietários de terrenos para que executem a limpeza em seus lotes. O prefeito pede também a colaboração da população para participar e ajudar o poder público a manter a cidade limpa não jogando entulhos e materiais sem serventia em ruas, calçadas, terrenos e vias públicas.

Dr. Antonely destaca a importância da participação de todos. “A prefeitura vem fazendo a limpeza em todos os bairros da cidade, mas precisamos da ajuda da população, pois só a prefeitura não consegue manter a cidade limpa sem a participação de todos”, disse.

Ao jogar lixo no chão e não zelarem pela limpeza das calçadas e das ruas em frente suas residências, os munícipes contribuem para que ocorra o entupimento de bueiros, provocando alagamentos e trazendo prejuízos para a comunidade e os próprios moradores.

A limpeza dos terrenos baldios é de responsabilidade de seus proprietários. A limpeza assim como o descarte desses materiais é de responsabilidades dos donos ou responsáveis pelos imóveis.

A Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos informa que os serviços de limpeza das áreas públicas já foram realizados no fim do ano de 2018 e em janeiro de 2019 nos seguintes bairros: Paineiras, Oscar Negrão, Atlanta, São Rafael, Cohapar, Nova Esperança, Pérola, DER, João Edmundo de Carvalho e Marginal BR-153. O próximo bairro será o Mãe Rainha.