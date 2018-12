Ibaiti: Prefeitura e Provopar distribuem presentes de Natal

Provopar adquiriu os presentes

O prefeito Dr. Antonely Carvalho esteve nos Bairros Paulistinha, Vila Guay e Distrito do Vassoural na tarde desta quinta-feira, dia 20, distribuindo presentes para as crianças dos bairros.

Já na tarde desta sexta-feira, dia 21, foi a vez das crianças do Distrito do Campinho receberem as visitas e os presentes.

O chefe do executivo estava acompanhado da Caravana do Papai Noel juntamente com o vice-prefeito Ulisses Mingote a secretária de Assistência Social Márcia Lemes, equipes da Secretaria de Assistência Social e Provopar (Programa do Voluntariado Paranaense). A ação faz parte das comemorações do Natal Encantado 2018.

O prefeito e o Papai Noel percorreram pelos bairros levando os brinquedos para as crianças. Os presentes foram adquiridos pelo Provopar através de eventos organizados pela equipe da presidente e primeira dama, Flaviana Fadel Carvalho, durante todo o ano, como o Chá Colonial do Provopar, vendas de doces e salgados, bingos e rifas.