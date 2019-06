Ibaiti: Projeto Jovens Fruticultores gera renda e emprego (vídeos)

Abacaxi e maracujá

O prefeito Dr. Antonely Carvalho visitou as propriedades rurais dos jovens fruticultores Eduardo Roberto Dias e Rafaela Soares Camargo nos bairros Laranjal e Planalto. Estava acompanhado do vice-prefeito Ulisses Mingote, da chefe do Núcleo Regional de Educação de Ibaiti, Leila Cândido de Bonfim Torres, do técnico agrícola da Secretaria de Agricultura de Ibaiti, Jeferson Roberto Quiqueto e da extensionista da Emater e coordenadora do projeto, Luciana Soares de Moraes.

A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Ibaiti a Emater(Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) e o NRE com o objetivo de incentivar projetos voltados aos agricultores mais novos, com apoio na diversificação em suas propriedades rurais, tendo como alternativa o cultivo de fruticultura: abacaxi e maracujá para incrementação de renda familiar, motivando o trabalho dos jovens junto a propriedade rural. O projeto foi idealizado pelo ex-secretário municipal da Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Turismo Hudson Junior Gonçalves e tem o apoio da Câmara de Vereadores.

A Prefeitura de Ibaiti investiu recursos financeiros, a Emater com a realização de visitas técnicas e o Núcleo Regional de Educação nos trabalhos com a parte teórica e apoio nos cursos.

Em 2017, o Município de Ibaiti custeou 10.000 mudas de abacaxi, palanques em madeira tratada, arames, adubos e insumos agrícolas, transportes das mudas de abacaxi e maracujá.

Com apoio técnico da Emater, os jovens realizaram o preparo do solo, construção dos canteiros, análise do solo, aplicação quando necessário de inseticidas e fungicidas, mão-de-obra, manejo da lavoura, aplicação de agrotóxicos, irrigação, e posterior colheita e comercialização.

Na propriedade do jovem Eduardo Roberto Dias, de 22 anos, filho de Carlos Roberto Dias e Silvana Nunes Dias proprietários do sítio no bairro Laranjal, foram plantados 2.500 mudas de abacaxi e 400 mudas de maracujá.

Na propriedade da jovem Rafaela Soares Camargo, 20 anos, filha do casal Diogo Camargo e Cláudia Soares Camargo proprietário do sítio no PA Modelo, bairro Fazenda Planalto foram plantados 5.000 mudas de abacaxi.

Os jovens fruticultores já estão comercializando sua produção. Os produtores vendem as frutas no comércio local e também diretamente na propriedade.

“Com a participação do Governo do Estado através da Emater e do Núcleo Regional de Educação, com o Município de Ibaiti através da Secretaria de Agricultura e com apoio da Câmara Municipal, nós estamos apoiando a diversificação produtiva na agricultura familiar em Ibaiti. Isso significa maior geração de renda e empregos no setor rural, com reflexos benéficos para a economia local e valorização do jovem do campo possibilitando este jovem de estar trabalhandojunto com a família, evitando o êxodo rural”, disse o prefeito Dr. Antonely.

O Projeto Jovem Fruticultor em Ibaiti conta com jovens produtores nos bairros Laranjal, São Roque do Pico, Campinho, Patrimônio do Café e Amora Preta.