Ibaiti promove festas de fim de ano até na zona rural

Hoje à noite no centro, Campinho e Vila Guay

A Prefeitura de Ibaiti aguarda a população para as comemorações da virada de ano neste dia 31 de dezembro, terça-feira.

O Show da Virada acontecerá no Centro de Eventos de Ibaiti a partir das 22 horas com a banda Banda Chá de Caô e o cantor Rob Nunes.

Na zona rural, no distrito do Campinho a partir das 22 horas com cantor Felipe Vigilato e Grupo Cadência Campeira; e no distrito da Vila Guay a partir das 22 horas com DJ Pedro Henrique.