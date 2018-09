Ibaiti quer população denunciando vândalos

Patrimônio público está sendo destruído

A obra de revitalização do espaço público no Bairro Galha Azul foi vítima da ação de vândalos, que buscam provocar a desordem e a destruição do patrimônio público que servirá para uso da coletividade em Ibaiti. No local está sendo instalado uma Mini Arena Esportiva (campo de futebol sintético) às margens da BR-153, próximo ao viaduto, para uso dos moradores, crianças, jovens e idosos do Grupo da Melhor Idade. O terreno já foi todo nivelado com terraplanagem e muro de arrimo e a base para implantação da Mini Arena Esportiva e uma Academia da Saúde já está pronta.

Os quiosques que servirão de abrigo aos usuários do novo centro de lazer foram depredados. Parte das estruturas de cobertura foi arrancada por delinquentes com o intuito de destruir o patrimônio público e impedir o progresso da cidade. É mais uma ação criminosa e covarde praticada por indivíduos contrários ao desenvolvimento do município.

Pessoas preocupadas apenas com o objetivo político realizaram postagens nas redes sociais divulgando notícias inverídicas (Fake News) sobre a obra, passando informações falsas sobre o material usado na construção dos quiosques, demostrando profundo descaso com a população que tem o direito à verdadeira informação. A Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos já registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia comunicando o crime de depredação ao patrimônio público. O caso já foi repassado para a Polícia Civil que tem a competência legal para investigar o crime e apontar os responsáveis.

O executivo está solicitando o auxílio da população para comunicar à Polícia Militar ou a Polícia Civil a respeito de qualquer movimentação estranha nas obras do município principalmente no período noturno. Destruir patrimônio público é crime qualificado e os responsáveis devem ser penalizados de acordo com a lei. “É importante a ajuda da população denunciando a destruição do nosso patrimônio público”, disse o prefeito Dr. Antonely Carvalho. “As obras em andamento em nossa cidade tratam de investimento e dinheiro público. Com a depredação a população é a maior lesada, porque é ela quem paga os impostos para que haja serviços públicos de qualidade para nossos munícipes” contou o prefeito,

Denuncie a depredação ao patrimônio público de Ibaiti pelos telefones (43) 3546-1011, Polícia Civil e 190, Polícia Militar.