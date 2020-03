Ibaiti reabrirá comércio na sexta-feira que vem

Com medidas de precaução diante da pandemia

Uma reunião com o prefeito Antonely Carvalho, o presidente da Câmara Municipal, Sidinei Róbis e vereadores, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ibaiti, Mateus Miota, o presidente da OAB de Ibaiti, o advogado Geiel Heidgger Ferreira, o procurador geral do Município, Juventino Antônio de Moura Santana, o secretário de Saúde Wilian Martins Borges, representantes da sociedade e um grupo de empresários e comerciantes realizada na noite desta quinta-feira (26), no Centro de Centos decidiu. Haverá a reabertura do comércio de Ibaiti a partir do próximo dia três de abril, sexta-feira.

Os empresários de comprometeram a seguir as recomendações dos profissionais da saúde, e restringirão o acesso de pessoas em seus estabelecimentos. Também ficou acertado que em cada empresa serão fornecidos máscaras e álcool em gel pelos proprietários aos clientes na entrada da loja.

O decreto com as medidas será publicado nos próximos dias pelo Poder Executivo de Ibaiti.

A reabertura do comércio ibaitiense segue após um período de 15 dias recomendado pela Organização Mundial de Saúde.

Os bloqueios nas entradas da cidade vão continuar.A prefeitura de Ibaiti segue com as medidas para proteger os moradores do contágio com o coronavírus. Como medida de contenção, apenas uma entrada está permitida, na avenida Alice Pereira Goulart, pelo D.E.R., próximo ao SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

No local, equipes da Saúde, Vigilância Sanitária e Defesa Civil estão monitorando os veículos e pessoas que entram e saem da cidade.Uma equipe da Polícia Militar também permanece no local.