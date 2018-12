Ibaiti realiza Show da Virada na Praça Julio Farah

Várias atrações com apoio da Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional está patrocinando a grande festa do Show da Virada na Praça Julio Farah em Ibaiti nesta segunda-feira, dia 31. O evento é organizado pela Prefeitura Municipal e está sendo totalmente realizado com recursos doados pela maior geradora de energia limpa e renovável do planeta sem a utilização de recursos financeiros do Município de Ibaiti.

O Show da Virada começa por volta das 22 horas com a apresentação de DJs e a meia noite o show pirotécnico.

Após a meia noite, a festa prossegue com a animação da Banda Art Conqsta.

A Itaipu Binacional patrocina diversos eventos culturais e esportivos pelo país e este ano estará patrocinando o Show da Virada em Ibaiti.

A Itaipu Binacional é hoje líder mundial em produção de energia limpa e renovável, tendo produzido mais de 2,6 bilhões de MWh desde o início de sua operação, em 1984. Com 20 unidades geradoras e 14.000 MW de potência instalada, fornece cerca de 15% da energia consumida no Brasil e 86% no Paraguai.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho agradeceu o apoio da Itaipu para a realização do evento. “Quero agradecer a direção da Itaipu Binacional pelo apoio na realização do Show da Virada. Um evento que já é tradição em Ibaiti e que se tornou conhecido na região só está sendo possível com a ajuda, colaboração e apoio da maior geradora de energia limpa do mundo”.